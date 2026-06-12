Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για την ΕΡΤ στην prime time – Πάνω από 29% η αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική
Αναλυτικά η τηλεθέαση
Την πρωτιά στην prime time πήρε η ΕΡΤ κατά την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, ο οποίος προβλήθηκε ταυτόχρονα σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ανάμεσα στους οικοδεσπότες Μεξικανούς, και τη Νότια Αφρική σημείωσε αθροιστικά στα δύο κανάλια της Δημόσιας Τηλεόρασης μερίδιο 29,1% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα στον Alpha το “Σόι” κράτησε ψηλά τη σημαία του σταθμού με 22,8% και το “Να Μ’ Αγαπάς” (20:00-21:00) ελαφρώς μειωμένο στο 14,9%.
Διψήφια ήταν τα ποσοστά και για το pre-game show “Ώρα Μουντιάλ” (20:00-22:00) που συγκέντρωσε 11,5% και στο 10% “συναντήθηκαν” το MasterChef και το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” (22:00-01:00).
9,5% η τηλεθέαση για τη “Γη της Ελιάς” και 9% για το “Ενώπιος Ενωπίω” (εκτάκτως 20:00-21:45). Ουραγοί το “Μια Νύχτα Μόνο” (7,6%) και το Don’t Forget the Lyrics (6%).
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ποδόσφαιρο: Μεξικό-Νότια Αφρική – 29,1%
Το Σόι Σου – 22,8%
Να Μ’ Αγαπάς – 14,9%
Ώρα Μουντιάλ – 11,5%
MasterChef – 10,1%
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 10%
Η Γη της Ελιάς – 9,5%
Ενώπιος Ενωπίω – 9%
Μια Νύχτα Μόνο – 7,6%
Don’t Forget the Lyrics – 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποδόσφαιρο: Μεξικό-Νότια Αφρική – 26,8%
Να Μ’ Αγαπάς – 25,1%
Το Σόι Σου – 24,6%
Η Γη της Ελιάς – 16,3%
Μια Νύχτα Μόνο – 14,8%
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 12,2%
Ώρα Μουντιάλ – 10,4%
MasterChef – 9,3%
Ενώπιος Ενωπίω – 8,9%
Don’t Forget the Lyrics – 4,8%
πηγή στην Google
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