Η SpaceΧ ετοιμάζεται να μπει στο Χρηματιστήριο και να κάνει τρισεκατομμυριούχο τον Μασκ

Η SpaceX ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει σήμερα την πιο σημαντική στην ιστορία είσοδο εταιρείας στο Χρηματιστήριο και η ακόρεστη όρεξη των επενδυτών, μικρών και μεγάλων, προοιωνίζεται μια επιτυχία.

Μια τελετή έχει οργανωθεί το πρωί (τοπική ώρα) στην Τάιμς Σκουέρ, στην έδρα του Nasdaq, του ηλεκτρονικού χρηματιστηρίου στο οποίο θα εισαχθεί η SpaceX. Η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ποιοι διευθυντές της θα είναι παρόντες.

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Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο λογαριασμό Elon Musk’s Jet Tracking στο Bluesky, ο επικεφαλής της SpaceX Ίλον Μασκ έχει φθάσει από την Τρίτη στη Νέα Υόρκη.

Η επιχείρηση επιβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, το στόχο της να αντλήσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, δηλαδή τα τριπλάσια από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ιστορία είσοδο στο χρηματιστήριο, εκείνη της πετρελαϊκής Aramco το 2019.

Ο όμιλος του Στάρμπεϊζ στο Τέξας έχει τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερες μετοχές απ’ ό,τι προβλέπεται, ανάλογα με τη ζήτηση, πράγμα που μπορεί να ανεβάσει το ποσό στα 86 δισεκατομμύρια το μέγιστο.

Η αξία της SpaceX εκτιμάται σε 1,765 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Παρά τους εντυπωσιακούς αυτούς αριθμούς, «υπάρχουν πιθανότητες η τιμή της μετοχής να κάνει άλμα» σήμερα μετά την εισαγωγή της εταιρείας, προειδοποιεί ο Τζέι Ρίτερ του πανεπιστημίου της Φλόριντα, ειδικός στις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο.

«Φαίνεται πως η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών αντιπροσωπεύει το τετραπλάσιο των τίτλων που προβλέπεται να τους πωληθούν», προσθέτει ο πανεπιστημιακός.

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Η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) δεν αναμένεται να αρχίσει παρά στα μέσα του πρωινού (τοπική ώρα) στην καλύτερη περίπτωση.