Γερμανία: Εκκενώθηκε μέρος του αεροδρομίου στο Αμβούργο λόγω ύποπτου αντικειμένου – Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου στην Γερμανία το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6).

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει εκκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών.

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Όπως μεταδίδει η BILD, ‘εκτιμάται ότι έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών. Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, ένα άτομο στον Τερματικό Σταθμό 2 ενεργοποίησε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης σε μια πόρτα, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας.

Το άτομο έχει συλληφθεί και κρατείται στο Ομοσπονδιακό Αστυνομικό Τμήμα του αεροδρομίου. Οι αρχές αποφάσισαν παρόλα αυτά να επιθεωρήσουν ολόκληρη την περιοχή ασφαλείας. Όλοι οι επιβάτες εγκατέλειψαν το σημείο και εκτός της περιοχής ασφαλείας, δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Ακόμη οι επιβάτες που βρίσκονταν ήδη στα αεροπλάνα αποβιβάστηκαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του αεροδρομίου.