Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία η Σκωτία, 1-0 την Αϊτή του Πιερό στην πρώτη νίκη της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 36 χρόνια

Το γκολ ΜακΓκιν της Άστον Βίλα σφράγισε την νίκη της Σκωτίας με 1-0 επί της Αϊτής στην επανεμφάνιση της σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1990.

Η Αϊτή ηττήθηκε στη δεύτερη παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια και το μακρινό 1974. Στο 28ο λεπτό ο ΜακΓκιν της Άστον Βίλα έβαλε μπροστά τους Σκωτσέζους μετά από φάση διαρκείας. Ο Γκάνον-Ντόουκ γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Τσε Άνταμς δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα και στην επαναφορά σκόραρε και έγραψε το 1-0.

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Το σύνολο του Κλαρκ μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Πιερό που ανήκει στην ΑΕΚ αλλά αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίζεσπορ αγωνίστηκε βασικός για τους Αϊτινούς και παραλίγο να πετύχει «χρυσό» γκολ για την πατρίδα του, όμως η κεφαλιά του στο 85ο λεπτό πέρασε εκτός εστίας.

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Εξπεριάνς, Ντελκρουά, Αντέ, Αρκιούς, Προβιντάνς (Φόρτσουν 85′), Μπελεγκάρντ, Ζαν-Ζακ, Ντίντσον (Κασιμίρ 61′), Πιερό, Ισιντόρ (Ζοσέφ 76′)

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χικι (Πάτερσον 75′), Χάνλει, Χέντρι, Ρόμπερτσον, Γκάνον-Ντόουκ (Κρίστι 75′), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν (Κέρτις 83′), Σάνκλαντ (ΜακΛιν 83′), Άνταμς (Ντάικς 75′)

Στο άλλο ματς του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Η πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026 συνδυάστηκε με ισοπαλία, καθώς το πολύ καλά στημένο Μαρόκο κράτησε στο 1-1 την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, που απειλήθηκε και με ήττα.

Οι Βορειοαφρικανοί μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και απείλησαν με διαγώνιο σουτ του Χακίμι που πέρασε άουτ στο έβδομο μόλις λεπτό, πριν ο Σαϊμπάρι τους βάλει μπροστά στο σκορ στο 21′. Μία καλή ενέργεια αρκούσε στην Βραζιλία για να έρθει η ισοφάριση, με τον Βινίσιους να κάνει υπέροχη προσπάθεια από τα αριστερά και να στέλνετι την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ στο 32′.

Βραζιλία: Άλισον – Ιμπάνιες (46′ Ντανίλο), Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος – Κασεμίρο (46′ Φαμπίνιο), Γκιμαράες (80′ Ντανίλο Σάντος) – Ραφίνια, Πακετά (61′ Λουίς Ενρίκε), Βινίσιους – Τιάγκο (61′ Κούνια)

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Μαρόκο: Μπόνο – Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ, Μαζραουί (80′ Σαλάχ-Αντίν) – Μπουαντί, Ελ Αϊναουί – Ντίαθ (64′ Ταλμπί), Ουναΐ (64′ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (80′ Αμαϊμουνί) – Σαϊμπάρι (89′ Ραχίμι)