Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πρώτο 24ωρο του “Greek Freak” στο Μαϊάμι – Η πανηγυρική υποδοχή των Χιτ και το άγαλμα του Γουέιντ, δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε το πρώτο του 24ωρο ως μέλος των Μαϊάμι Χιτ που κατέγραψαν τις στιγμές σε ένα βίντεο άνω των 20 λεπτών ανοίγοντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Οι Χιτ δημοσίευσαν το βίντεο παρουσιάζοντας την πρώτη ημέρα του Έλληνα σούπερ σταρ στη νέα του πόλη. Ξεχωριστή στιγμή στο βίντεο αποτέλεσε η επίσκεψή του έξω από το Kaseya Center, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε μπροστά από το άγαλμα του Ντουέιν Γουέιντ, ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία των Χιτ. Ο «Greek Freak» περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, γνώρισε από κοντά τους ανθρώπους του οργανισμού όπως ο Έρικ Σπόελστρα και ο Πατ Ράιλι και πήρε μία πρώτη γεύση από το νέο του περιβάλλον.



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Στους δρόμους του Μαϊάμι είχαν ήδη τοποθετηθεί μεγάλες πινακίδες με το μήνυμα «Welcome to Miami», ενώ φίλαθλοι των Χιτ μίλησαν στην κάμερα για τον ενθουσιασμό τους, εκφράζοντας τη χαρά τους που θα δουν τον Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο Γιάννης έφτασε στη Φλόριντα μαζί με τον εκπρόσωπό του, Γιώργο Πάνο, και δεν άργησε να επισκεφθεί το νέο του «σπίτι». Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, μπήκε στο γήπεδο και συνέχισε την ατομική του προετοιμασία, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τη διάθεσή του να πιάσει δουλειά.