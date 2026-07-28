Ζινεντίν Ζιντάν: Ανακοινώνεται και αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας

Από σήμερα (28/7) ξεκινά η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν καθώς ο θρυλικός άσος των τρικολόρ αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με την Γαλλία έχοντας στο παλμαρέ του ένα Μουντιάλ (2018) και παρουσίες σε τελικό και ημιτελικό αντίστοιχα στα επόμενα δύο (2022, 2026)

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Ο “Ζιζού” στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης. La Fédération française de football devrait officialiser le nom de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France https://t.co/4ZYzWNdyNb— Europe 1 (@Europe1) July 28, 2026

Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των “μπλε” το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Euro του 2000. Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα “σκάσει” η ανακοίνωση.