Ζινεντίν Ζιντάν: Ανακοινώνεται και αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας
Ο “Ζιζού” στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας
Από σήμερα (28/7) ξεκινά η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν καθώς ο θρυλικός άσος των τρικολόρ αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Γαλλίας
Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με την Γαλλία έχοντας στο παλμαρέ του ένα Μουντιάλ (2018) και παρουσίες σε τελικό και ημιτελικό αντίστοιχα στα επόμενα δύο (2022, 2026)
Ο “Ζιζού” στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των “μπλε” το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Euro του 2000. Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα “σκάσει” η ανακοίνωση.
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