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Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τελειώνει η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ – Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην Γκενκ

Το ποστ του Έλληνα διεθνή

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τελειώνει η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ – Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην Γκενκ
EPA
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να αφήσει την Γκενκ και να φορέσει την φανέλα της Ντόρτμουντ καθώς η γερμανική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τους Βέλγους ολοκληρώνοντας μία σούπερ μετεγγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Έλληνας 18χρονος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε τον βελγικό σύλλογο με μια φωτογραφία που ανέβασε -σε story στο Instagram- από την εποχή που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Γκενκ καθώς ο Καρέτσας έχει κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά εκεί.

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Φωτογραφία

Ο Καρέτσας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ντόρτμουντ για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Πλέον, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, με τον Έλληνα εξτρέμ να ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στη Γερμανία.

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