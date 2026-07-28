Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τελειώνει η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ – Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να αφήσει την Γκενκ και να φορέσει την φανέλα της Ντόρτμουντ καθώς η γερμανική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τους Βέλγους ολοκληρώνοντας μία σούπερ μετεγγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Έλληνας 18χρονος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε τον βελγικό σύλλογο με μια φωτογραφία που ανέβασε -σε story στο Instagram- από την εποχή που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Γκενκ καθώς ο Καρέτσας έχει κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά εκεί.

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Ο Καρέτσας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ντόρτμουντ για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Πλέον, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, με τον Έλληνα εξτρέμ να ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στη Γερμανία.