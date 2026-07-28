Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Μυρτώ Κοροβέση

Τελειωμό δεν έχουν οι αποχωρήσεις από κόμματα και οι ανακατατάξεις στον πολιτικό χώρο καθώς η Μυρτώ Κοροβέση ανακοίνωσε την αποχώρηση της από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Η κ. Κοροβέση, μετά την ορκομωσία της ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε ενταχθεί εξ’ αρχής στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν ήδη αποχωρήσει η Θεοδώρα Τζάκρη, η Γιώτα Πούλου και ο Μιχάλης Χουρδάκης.

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Μάλιστα ο Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να ενταχθεί σήμερα στο ΠΑΣΟΚ καθώς στις 13:00 θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι αιχμές προς τον Κασσελάκη

Στην ανακοίνωση αποχώρησής της, η κ. Κοροβέση εκφράζει μεν τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο Στέφανος Κασσελάκης, ωστόσο αφήνει σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και τις συνεχείς «μεταλλάξεις».

Συγκεκριμένα χαρακτηρίζει την αποχώρησή της «απόφαση συνείδησης, που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική».

«Μεταξύ των παραγόντων που με οδήγησαν στην απόφασή μου, κύριο λόγο διαδραμάτισαν η συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και οι συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του»