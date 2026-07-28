Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Μυρτώ Κοροβέση

Συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών και από το κόμμα Κασσελάκη

Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Μυρτώ Κοροβέση
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τελειωμό δεν έχουν οι αποχωρήσεις από κόμματα και οι ανακατατάξεις στον πολιτικό χώρο καθώς η Μυρτώ Κοροβέση ανακοίνωσε την αποχώρηση της από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Η κ. Κοροβέση, μετά την ορκομωσία της ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε ενταχθεί εξ’ αρχής στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν ήδη αποχωρήσει η Θεοδώρα Τζάκρη, η Γιώτα Πούλου και ο Μιχάλης Χουρδάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα ο Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να ενταχθεί σήμερα στο ΠΑΣΟΚ καθώς στις 13:00 θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι αιχμές προς τον Κασσελάκη

Στην ανακοίνωση αποχώρησής της, η κ. Κοροβέση εκφράζει μεν τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο Στέφανος Κασσελάκης, ωστόσο αφήνει σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και τις συνεχείς «μεταλλάξεις».

Συγκεκριμένα χαρακτηρίζει την αποχώρησή της «απόφαση συνείδησης, που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική».

«Μεταξύ των παραγόντων που με οδήγησαν στην απόφασή μου, κύριο λόγο διαδραμάτισαν η συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και οι συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του»

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΥΔΑΠ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της – Οι θέσεις φορέων και το μήνυμα Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΔΑΠ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της – Οι θέσεις φορέων και το μήνυμα Παπασταύρου

Με την ακρόαση φορέων συνεχίστηκε στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται τη μεταρρύθμιση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκφράζει επιφυλάξεις για επιμέρους διατάξεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σύλληψη γνωστού “ανθρώπου της νύχτας” στην Πάτρα για εκβιασμούς και ναρκωτικά – Έχει κατηγορηθεί για αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σούλι
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη γνωστού “ανθρώπου της νύχτας” στην Πάτρα για εκβιασμούς και ναρκωτικά – Έχει κατηγορηθεί για αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σούλι

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Πατρών και πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο