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ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος

Το νέο στέλεχος του Ομίλου διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Google, Procter & Gamble και «Καθημερινή».

ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στον Όμιλο ΣΚΑΪ.
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Την ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο Όμιλος ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας αναλάβει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σημαντικές θέσεις ευθύνης.

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Η επαγγελματική του πορεία

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται η θητεία του σε εταιρείες όπως η Google και η Procter & Gamble.

Παράλληλα, έχει διατελέσει γενικός διευθυντής της «Καθημερινής», αποκτώντας σημαντική εμπειρία και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσόρισε τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων.

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