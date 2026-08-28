ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
Το νέο στέλεχος του Ομίλου διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Google, Procter & Gamble και «Καθημερινή».
Την ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο Όμιλος ΣΚΑΪ.
Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας αναλάβει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σημαντικές θέσεις ευθύνης.
Η επαγγελματική του πορεία
Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται η θητεία του σε εταιρείες όπως η Google και η Procter & Gamble.
Παράλληλα, έχει διατελέσει γενικός διευθυντής της «Καθημερινής», αποκτώντας σημαντική εμπειρία και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσόρισε τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων.
πηγή στην Google
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