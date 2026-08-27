Ασύλληπτος Καραλής: Πέταξε στα 6,20 μ. και κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ

Ιστορία έγραψε για ακόμη μία φορά ο Εμμανουήλ Καραλής, πραγματοποιώντας ένα εξωπραγματικό άλμα στα 6,20 μέτρα στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής ξεπέρασε τον πήχη και κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

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Ιστορικό άλμα στα 6,20 μέτρα

Ο Καραλής προσέγγισε τον πήχη με αποφασιστικότητα και εκτέλεσε ένα εκπληκτικό άλμα, περνώντας καθαρά τα 6,20 μέτρα.

Αμέσως μετά την επιτυχημένη προσπάθεια ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, γνωρίζοντας ότι είχε μόλις πετύχει τη μεγαλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ Έλληνας αθλητής στο άλμα επί κοντώ.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν τα 6,17 μέτρα, επίδοση που είχε σημειώσει ο ίδιος τον Φεβρουάριο του 2026 στην Παιανία.

Ο δεύτερος κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών

Με το άλμα του στα 6,20 μέτρα, ο «Μανόλο» ισχυροποίησε τη θέση του ανάμεσα στους σπουδαιότερους αθλητές που ανέδειξε ποτέ το επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που ξεπερνά αυτό το ύψος, πίσω από τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις.

Παράλληλα, άφησε πίσω του ιστορικά ονόματα του αγωνίσματος, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον ανήκει στην απόλυτη ελίτ του παγκόσμιου στίβου.

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Η χρονιά των μεγάλων υπερβάσεων

Η επίδοση στη Ζυρίχη αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εντυπωσιακής αγωνιστικής περιόδου για τον Καραλή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε περάσει τα 6,16 μέτρα στη Λωζάνη, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς παρουσίαζε αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε άλματα πάνω από τα έξι μέτρα.

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Ο Καραλής δεν έμεινε απλώς ανάμεσα στους κορυφαίους. Με το ιστορικό 6,20 μ. απέδειξε ότι μπορεί πλέον να διεκδικεί επιδόσεις που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν απλησίαστες.