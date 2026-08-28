Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο βετεράνος δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, ο βετεράνος δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος, σε ηλικία 103 ετών. Την απώλεια του μακροβιότερου μέλους της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ ανακοίνωσε η Ένωση Συντακτών.

Ο Κυριάκος Καζάκος πέθανε στις 20 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του μια μακρά δημοσιογραφική διαδρομή, αλλά και σημαντική παρακαταθήκη μέσα από τη συμμετοχή του στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

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Η ΕΣΗΕΑ τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας σπουδαίας γενιάς δημοσιογράφων, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

Η πορεία του στη δημοσιογραφία

Ο Κυριάκος Καζάκος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1923 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1958 από την εφημερίδα «Ανεξάρτητος Τύπος» και στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελευθερία», «Νίκη» και «Μεσημβρινή».

Συνεργάστηκε, επίσης, με τα περιοδικά «Φαντασία», «Εικόνες» και «Χόμπυ», καθώς και με ναυτιλιακά έντυπα και ειδικές εκδόσεις.

Στη διάρκεια της πολύχρονης πορείας του εργάστηκε ως ρεπόρτερ και συντάκτης ύλης, ενώ απασχολήθηκε στο Β΄ Πρόγραμμα της ΕΙΡ και στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.

Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης

Πέρα από την επαγγελματική του διαδρομή, ο Κυριάκος Καζάκος υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944.

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Για τη δράση του τιμήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης.

Παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του προσηλωμένος στους κοινωνικούς αγώνες και στις αρχές της δημοσιογραφίας.

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Η παρουσία του στις διεκδικήσεις της ΕΣΗΕΑ

Ο βετεράνος δημοσιογράφος συμμετείχε ενεργά στις αγωνιστικές διεκδικήσεις της ΕΣΗΕΑ, ενώ επί σειρά ετών εκλεγόταν μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Ένωσης.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον συνάδελφο με βαθύ σεβασμό και συλλυπείται τους οικείους του για την απώλειά τους», αναφέρεται στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ΕΣΗΕΑ.