Παναθηναϊκός από ατσάλι στην Τσεχία: Ο Ντέσερς τον έστειλε στη League Phase

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σιρίλ Ντέσερς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Χράντετς στην Τσεχία, έπειτα από παράταση, και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Ο Νιγηριανός επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ των «πράσινων», με το δεύτερο να έρχεται από την άσπρη βούλα στο 125ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του μία δραματική πρόκριση.

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Ο Ντέσερς έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ με μία άψογη συνεργασία από τη δεξιά πλευρά.

Ο Ταμπόρδα πραγματοποίησε εξαιρετική σέντρα προς την καρδιά της περιοχής και ο Ντέσερς, με δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας μπροστά τους «πράσινους».

Το γκολ έδωσε στην ελληνική ομάδα τον έλεγχο της πρόκρισης, ωστόσο η Χράντετς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και αναζήτησε την ισοφάριση.

Ο Νταρίντα έστειλε το παιχνίδι στην παράταση

Οι Τσέχοι κατάφεραν να απαντήσουν με τον Βλαντίμιρ Νταρίντα.

Ο έμπειρος μέσος βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 1-1 και δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, με την πρόκριση να κρίνεται στην παράταση.

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Λύτρωση από την άσπρη βούλα στο 125′

Το θρίλερ κορυφώθηκε στις τελευταίες στιγμές της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι στο 125ο λεπτό και ο Ντέσερς ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης.

Ο επιθετικός των «πράσινων» διατήρησε την ψυχραιμία του, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, υπογράφοντας την πρόκριση της ομάδας του.

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Ο Παναθηναϊκός άντεξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μία μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.