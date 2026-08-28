Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ASTERAS AKTOR – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/8/2026 και ώρα 21:00 στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.