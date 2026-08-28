Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέα άδεια λειτουργίας σε Keele και York μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ

Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στα ελληνικά παραρτήματα των Πανεπιστημίων Keele και York ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου το υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επανάληψη της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας, σε συμμόρφωση με τις πρόσφατες ακυρωτικές αποφάσεις 1167/2026 και 1169/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

Τα δύο παραρτήματα που αδειοδοτήθηκαν

Οι νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας αφορούν τα ακόλουθα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΝΠΠΕ:

The University of Keele, Greece , με έδρα την Αθήνα.

, με έδρα την Αθήνα. CITY – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια μπορούν, μετά τη νέα απόφαση, να συνεχίσουν τη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων τους στην Ελλάδα.

Προηγήθηκαν οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ

Οι αρχικές άδειες είχαν ακυρωθεί με τις αποφάσεις 1167/2026 και 1169/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η αρμόδια διοικητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε εκ νέου και το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην επαναχορήγηση των αδειών.

Η νέα αδειοδότηση αφορά συγκεκριμένα το παράρτημα του Keele στην Αθήνα και το ευρωπαϊκό παράρτημα του York στη Θεσσαλονίκη.