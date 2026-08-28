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Κλήρωση Conference League: Με Μπράιτον και Φράιμπουργκ ο Παναθηναϊκός

Οι υπόλοιποι αγώνες του "τριφυλλιού"

Κλήρωση Conference League: Με Μπράιτον και Φράιμπουργκ ο Παναθηναϊκός
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ολυμπιακός και ΟΦΗ έμαθαν τους αντιπάλους τους στην League Face του Europa League, μετά την κλήρωση στο Μονακό, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει σειρά για το Conference League.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός).

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