Σπουδαία κίνηση του Παναθηναϊκού: Αναζητά τις οικογένειες δύο φιλάθλων που σκοτώθηκαν το 1966

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία προχωρά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναζητώντας τις οικογένειες δύο φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τον Νοέμβριο του 1966.

Πρόκειται για τον Γιώργο Κόσκορο και τον Δημήτρη Σαραντάκο, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά την πρώτη οργανωμένη εκδρομή φίλων του Παναθηναϊκού για εκτός έδρας αγώνα της ομάδας.

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Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, ο σύλλογος θέλει να εντοπίσει τους συγγενείς των δύο ανθρώπων και να τους τιμήσει συμβολικά, προσφέροντάς τους εισιτήριο διαρκείας ενόψει της ιστορικής μετάβασης στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού.

Η τραγωδία της 27ης Νοεμβρίου 1966

Στις 27 Νοεμβρίου 1966, λίγες ημέρες μετά την ίδρυση της Θύρας 13, πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη εκδρομή οπαδών του Παναθηναϊκού –και γενικότερα φιλάθλων στην Ελλάδα– για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Βέροια.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το λεωφορείο που μετέφερε τους φίλους της ομάδας συγκρούστηκε με οδοστρωτήρα έξω από την Κατερίνη.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Γιώργος Κόσκορος και ο Δημήτρης Σαραντάκος, ο οποίος συγκαταλεγόταν στα ιδρυτικά μέλη της Θύρας 13.

Το τραγικό περιστατικό αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη ανθρώπινη απώλεια στην ιστορία της οργανωμένης κερκίδας του Παναθηναϊκού.

Θα προσφέρει εισιτήρια διαρκείας στις οικογένειές τους

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θεωρεί χρέος της να αναζητήσει τις οικογένειες των δύο φιλάθλων και να επαναφέρει την ιστορία τους στη συλλογική μνήμη.

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Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις τιμής που σχεδιάζονται για την τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν από τη μετάβαση της ομάδας στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Ο σύλλογος σκοπεύει να τιμήσει όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές που σημάδεψαν την ιστορία του, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ταύτισαν τη ζωή τους με τον Παναθηναϊκό.

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«Ο Παναθηναϊκός δεν αναζητά απλώς δύο οικογένειες. Αναζητά δύο κομμάτια της Ιστορίας του», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η έκκληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» καλούν τα μέλη των οικογενειών του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου, αλλά και οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον σύλλογο.

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Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8709000

«Η μνήμη και η ευγνωμοσύνη ενός μεγάλου συλλόγου οφείλουν να μένουν ζωντανές για πάντα», καταλήγει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.