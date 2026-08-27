ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ 0-2: Ιστορικός θρίαμβος και πρόκριση στη League Phase του Europa League

Μία από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας του έζησε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Μετά το επιβλητικό 3-0 στο Ηράκλειο, η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν περιορίστηκε στη διαχείριση του ισχυρού προβαδίσματός της. Παρουσιάστηκε αποφασισμένη και στη ρεβάνς, πέτυχε ακόμη δύο γκολ και ολοκλήρωσε την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-0.

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Ο Νους άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης

Ο ΟΦΗ κατάφερε να προηγηθεί έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και διαδοχική φάση μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων.

Ο Ταξιάρχης Φούντας επιχείρησε το σουτ, με τον Λαπούκοφ να αποκρούει χωρίς να απομακρύνει την μπάλα. Ο Δημήτρης Νικολάου διατήρησε ζωντανή τη φάση και τροφοδότησε τον Τιάγκο Νους, ο οποίος από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ εξετάστηκε, αλλά τελικά μέτρησε κανονικά, δίνοντας στους Κρητικούς ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και ανεβάζοντας το συνολικό σκορ στο 4-0.

Ο Θεοδοσουλάκης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα

Ο ΟΦΗ δεν σταμάτησε στο πρώτο γκολ και κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμά του με μία εξαιρετική ομαδική συνεργασία.

Ο Αθανασίου ξεπέρασε τον Ετό και έδωσε την μπάλα στον Αποστολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε παράλληλο γύρισμα προς την περιοχή. Εκεί βρέθηκε ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, που ολοκλήρωσε τη φάση για το τελικό 0-2.

Το δεύτερο γκολ προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στον πάγκο και την αποστολή του ΟΦΗ, καθώς σφράγισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ιστορική επιτυχία.

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Ευρωπαϊκό φθινόπωρο στο Europa League

Ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League, πετυχαίνοντας δύο νίκες απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι Κρητικοί πέτυχαν συνολικά πέντε γκολ στα δύο παιχνίδια, δεν δέχθηκαν κανένα και απέδειξαν ότι η επικράτηση στο Παγκρήτιο δεν ήταν συγκυριακή.

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Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα συνεχίσει πλέον στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, ζώντας ένα ιστορικό ευρωπαϊκό φθινόπωρο.