Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν 91-69: Την διέλυσε και πάτησε προσωρινά κορυφή

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν για μια ακόμη φορά κυρίαρχος και επικράτησε 91-69 της Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Κέντρικ Ναν να κάνει ξανά όργια με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ οι «πράσινοι» έφτασαν στο 9-4 και ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με την Χάποελ Τελ Αβίβ περιμένοντας να δει τι θα γίνει στον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι την Τετάρτη 25/11.

Από εκεί και πέρα, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ο Κένεθ Φαρίντ είχε 12 πόντους με επτά ριμπάουντ, ο Κώστας Σλούκας 7 πόντους με 10 ασίστ, ο Χουάντσο 8 πόντους με 15 ριμπάουντ και ο Ρογκαβόπουλος 13 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69