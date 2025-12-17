Ολυμπιακός:«Όλα ανοικτά για το μέλλον του Μπαρτζώκα», γράφει ο Ματέο Αντρεάνι

Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
«Τρέμει» η θέση του Έλληνα τεχνικού σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο Ολύμπιακός γνώρισε άλλη μια ήττα στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Βαλένθια με 92-99, και τα σενάρια περί αποχώρησης του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν αρχίσει να φουντώνουν.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, που ειδικεύεται στη μετάδοση πληροφοριών από τον «πυρήνα» των ομάδων μπάσκετ, ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ότι: «Η διοίκηση του Ολυμπιακού εξετάζει όλες τις επιλογές για το μέλλον του Μπαρτζώκα. Δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, όλα είναι στο τραπέζι, όπως μου είπαν».

Ο Έλληνας τεχνικός μετράει τρεις σερί ήττες στην Euroleague με κακές εμφανίσεις και μένει να δούμε την επόμενη κίνηση της διοίκησης για την συνέχεια της σεζόν.

