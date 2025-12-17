Ολυμπιακός:«Όλα ανοικτά για το μέλλον του Μπαρτζώκα», γράφει ο Ματέο Αντρεάνι

Ο Ολύμπιακός γνώρισε άλλη μια ήττα στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Βαλένθια με 92-99, και τα σενάρια περί αποχώρησης του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν αρχίσει να φουντώνουν.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, που ειδικεύεται στη μετάδοση πληροφοριών από τον «πυρήνα» των ομάδων μπάσκετ, ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ότι: «Η διοίκηση του Ολυμπιακού εξετάζει όλες τις επιλογές για το μέλλον του Μπαρτζώκα. Δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, όλα είναι στο τραπέζι, όπως μου είπαν».

Olympiacos management is considering all the options for the future of Coach Bartzokas.



No final decision has been made yet, everything is on the table, I'm told. pic.twitter.com/Nsqgaxp8KI— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 16, 2025

Ο Έλληνας τεχνικός μετράει τρεις σερί ήττες στην Euroleague με κακές εμφανίσεις και μένει να δούμε την επόμενη κίνηση της διοίκησης για την συνέχεια της σεζόν.