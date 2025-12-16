Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99: «Χαστούκι» από τις «νυχτερίδες» στο ΣΕΦ

Σε «κακό δαίμονα» των ελληνικών ομάδων έχει αποδειχθεί η Βαλένθια καθώς επικράτησε 99-92 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισπανοί 11 ημέρες μετά τη νίκη στο Telekom Center Athens νίκησε και στο ΣΕΦ και υποχρέωσε τους Πειραιώτες στη τρίτη τους σερί ήττα μετά από αυτές κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα.

Έτσι μετά από αυτή την ήττα ο Ολυμπιακός μετά από 15 αγώνες (εκκρεμεί η αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε) έπεσε στο 8-7 και την 10η θέση της βαθμολογίας της Euroleague, ενώ η Βαλένθια είναι στην 2η θέση με 11-5. Πλέον οι Πειραιώτες υποδέχονται την Παρασκευή στο ΣΕΦ την ουραγό της βαθμολογίας Βιλερμπάν και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.