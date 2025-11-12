Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Την Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης 12/11 για την 10η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ύστερα από 9 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης με 6 νίκες και 3 ήττες, τη στιγμή που η Ζαλγκίρις είναι στην 1η θέση, έχοντας 7 νίκες και 2 ήττες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, ενώ ο Έβανς βρίσκεται στη δωδεκάδα και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Για τους Λιθουανούς, εκτός παραμένει ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ενώ ο Μόουζες Ράιτ θα αγωνιστεί κανονικά.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.