Ολυμπιακός: Τέλος και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς – Το συγκινητικό αντίο του Αμερικανού φόργουορντ

Ο Άλεκ Πίτερς αποχαιρέτησε και επίσημα τον Ολυμπιακό μετά από τρία αξέχαστα χρόνια με επιτυχίες, απογοητεύσεις και πολλά τρίποντα. Ο “Αλέκος” είχε συμφωνήσει πριν από τέλος της σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

Ο ίδιος ο παίκτης επέλεξε να αποχαιρετήσει τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, με το οποίο ανακοίνωσε την αποχώρησή του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα όσα έζησε στον σύλλογο.