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Μουντιάλ 2026: Ημέρα του Μέσι η σημερινή – Αργεντινή και Γαλλία κάνουν πρεμιέρα σε 9ο και 10ο όμιλο

Οι δύο φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ ξεκινούν μαζί τις υποχρεώσεις του

Μουντιάλ 2026: Ημέρα του Μέσι η σημερινή – Αργεντινή και Γαλλία κάνουν πρεμιέρα σε 9ο και 10ο όμιλο
EFE
Αλέξανδρος Τσάκος

Η Γαλλία και η Αργεντινή κάνουν πρεμιέρα σήμερα (16/6) στο Μουντιάλ 2026 ξεκινώντας το ταξίδι τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.

Η Γαλλία κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 ενάντια στη Σενεγάλη όπως ακριβώς και στο Μουντιάλ 2002 με τους Γάλλους να αποτελούν το απόλυτο φαβορί με ένα ρόστερ που τρομάζει. Το ταξίδι της αρχίζει και η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή με τον Λίονελ Μέσι αιχμή του δόρατος αντιμετωπίζει την πάντα επικίνδυνη Αλγερία.

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Τα ματς που συμπληρώνουν τον 9ο και 10ο όμιλο είναι το Ιράκ – Νορβηγία, ενώ το Αυστρία – Ιορδανία θα κλείσει το αγωνιστικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα

16/06/26 22:00 Γαλλία – Σενεγάλη ΕΡΤ2 Σπορ

17/06/26 01:00 Ιράκ – Νορβηγία ΕΡΤ 2 Σπορ

17/06/26 04:00 Αργεντινή – Αλγερία ΕΡΤ 1

17/06/26 07:00 Αυστρία – Ιορδανία ΕΡΤ2 Σπορ

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