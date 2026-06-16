Γυναικοκτονία στη Δράμα: “Ο 50χρονος δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό” – Ερευνάται αν λάμβανε αγωγή

Τους λόγους πίσω από την αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 15/6 στη Δράμα προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι Αρχές.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών και από μαρτυρίες, η 45χρονη αστυνομικός και ο επίσης αστυνομικός σύζυγός της αντιμετώπιζαν προβλήματα στον γάμο τους.

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Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη φρικτή γυναικοκτονία κρύβονται η ζήλεια και το γεγονός ότι ο δράστης δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό από τη μητέρα των δύο παιδιών του.

«Είχαν προβλήματα, η κοπέλα ήθελε να χωρίσουν. Η αιτία πρέπει να είναι ότι ήθελε να χωρίσουν, αυτός δεν ήθελε και δε μπορούσε να το δεχτεί.Σίγουρα ήθελε να φύγει. Καλό κορίτσι, πολύ καλό κορίτσι», ανέφερε στον ΑΝΤ1 μάρτυρας που γνώριζε το ζευγάρι και πρόσθεσε:

«Ο δράστης ήταν καλός, λογικός, χαιρετιόμασταν, μιλούσαμε. Δεν έδειχνε κάτι, ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, να φτάσει σε κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, δεν το πιστεύουμε».

Νωρίτερα, μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι που όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί. Δεν μας προκύπτει, μέχρι εχθές αργά βραδινές ώρες, από την εξέταση μαρτύρων, οικείων προσώπων της οικογένειας, ένταση, κακοποίηση συστηματική. Αυτό που αναφέρουμε σε άλλες περιπτώσεις ότι ίσως κάποιοι είχαν αντιληφθεί κακοποίηση ακόμη και σωματική».

«Αυτό που μας προκύπτει είναι, ίσως, το ζευγάρι να αποφάσισε να διακοπεί αυτή η σχέση, ο γάμος, όμως ένας από τους δύο δεν μπορούσε να δεχθεί, να ξεπεράσει τον χωρισμό. Φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως εχθές φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο από το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Έφτασαν οι συνάδελφοι και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή και μετά κατέληξε» σημείωσε η κυρία Δημογλίδου.

«Υπάρχουν πολλές περίοδοι στη ζωή ενός ανθρώπου -γιατί πίσω από τη στολή πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα, προσωπικά, οικογενειακά. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να δεχθεί τον χωρισμό, να ξεπεράσει αυτή την απώλεια και ζήτησε βοήθεια. Δεν τη ζήτησε μέσω της υπηρεσίας του και δεν δόθηκε η βοήθεια μέσω της υπηρεσίας του, εννοώ δεν παραπέμφθηκε από τον προϊστάμενο ή άλλο συνάδελφο. Προφανώς και δεν φεύγει από την αστυνομία. Δεν ξέρουμε και θα γίνει έρευνα αν συνταγογραφούνταν κάποια αγωγή, αν λάμβανε κάποια αγωγή. Δεν σημαίνει όμως ότι μια δολοφονία, πάντα, συνοδεύεται από κάποια ψυχική νόσο» συνέχισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

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Δράμα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

Όπως έχει γίνει γνωστό, την Άμεση Δράση ειδοποίησε ο 16χρονος γιος του ζευγαριού, που ανέφερε πως εντόπισε τη μητέρα του τραυματισμένη και αιμόφυρτη, ενώ δίπλα της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

Ο 50χρονος αστυνομικός φαίνεται πως αρχικά χτύπησε τη 45χρονη πισώπλατα με σιδερολοστό και αφού την ακινητοποίησε τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 8 φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, εγκαταλείποντάς της μέσα σε μια λίμνη αίματος.

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η 45χρονη Αντιγόνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας χωρίς σφυγμό, αναπνοή και με πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι του δράστη, σε ζωτικά σημεία του σώματός της.

Αν και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Λίγες ώρες μετά, οι γιατροί του νοσοκομείου κλήθηκαν να εξετάσουν και τον δράστη της γυναικοκτονίας και εν διαστάσει σύζυγό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο σημείο έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ήταν ήδη νεκρός, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι αυτοκτόνησε.

Ο ίδιος μετά τη δολοφονία της 45χρονης οδήγησε μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στη Δράμα, για να αφαιρέσει τη ζωή του. Μάλιστα, φέρεται ότι χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο.

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Τραγικές φιγούρες αυτής της τραγωδίας είναι και τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 16χρονος και η κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.

Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αρχίσουν τις διαδικασίες για το ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της 45χρονης λίγες ημέρες πριν

Εν τω μεταξύ, η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε κάνει η άτυχη Αντιγόνη 12 ημέρες πριν τη δολοφονία της προκαλεί ανατριχίλα.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή» έγραφε.