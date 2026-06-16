Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Πρόταση της εισαγγελίας για ενοχή της στην υπόθεση της διαρροής email

Μία σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην δίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου καθώς η εισαγγελία πρότεινε την ενοχή για την υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων ψηφοφόρων.

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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Υπενθυμίζεται ότι η διαρροή προσωπικών δεδομένων έγινε μέσω των μαζικών e-mail που απέστειλε σε αποδήμους η κυρία Ασημακοπούλου εν όψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024 (επιστολική ψήφος).

Αναλύοντας το αποδεικτικό υλικό, η εισαγγελέας επισήμανε ότι το 2023 ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά στους εκλογικούς καταλόγους του υπουργείου Εσωτερικών στοιχεία όπως αριθμοί τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ψηφοφόρων. Στη συνέχεια περιέγραψε τη διαδρομή του επίμαχου αρχείου και τον ρόλο που διαδραμάτισε κάθε ένας από τους κατηγορουμένους μέχρι να φτάσει στα χέρια της πρώην ευρωβουλευτή.

Για την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ανέφερε ότι η ίδια είχε ζητήσει πρόσβαση σε σχετικό αρχείο μέσω της εφαρμογής watch app. «Η κυρία Ασημακοπούλου είχε ζητήσει τηλεφωνικά να της χορηγηθεί κατάλογος μελών της ΝΔ. Το αίτημα υποβλήθηκε και γραπτώς. Έστειλε μήνυμα στους απόδημους από το γραφείο της. Με τον τρόπο αυτό ήρθε σε επαφή με το σύνολο των αποδήμων ψηφοφόρων», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να προηγείται της επεξεργασίας και όχι να παρέχεται εκ των υστέρων.

Κατά την εισαγγελική κρίση, ακόμη και ο τίτλος του αρχείου ήταν αρκετός για να γίνει αντιληπτή η προέλευσή του, καθώς αναφερόταν σε «βουλευτικές εκλογές» και όχι σε κατάλογο κομματικών μελών.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, πριν το δικαστήριο αποσυρθεί για να εκδώσει την ετυμηγορία του.