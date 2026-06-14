Ολυμπιακός: Ανεπανάληπτο γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας, ο λουλουδοπόλεμος και ο dj Βεζένκοφ
Στα μπουζούκια πήγαν μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού οι Πειραιώτες
Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τίτλου της GBL, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης για να γιορτάσουν την επιτυχία τους.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας πανηγύρισαν τις φετινές τους επιτυχίες σε νυχτερινό κέντρο, με τα τρόπαια της Basket League και Euroleague. Σε πανηγυρικό και άκρως εορταστικό κλίμα οι Πειραιώτες γιόρτασαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και τέταρτο την τελευταία πενταετία ολοκληρώνοντας μία σκληρή και δύσκολη σεζόν με πάνω από 80 παιχνίδια.
Όλοι τους πήγαν κατευθείαν από το ΣΕΦ στο κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου. Όπως αναμενόταν, το κέντρο διασκέδασης… γκρεμίστηκε στο «Νοικιάστηκε», το οποίο έχει γίνει άτυπος ύμνος για τον Ολυμπιακό.
Ο Σάσα Βεζένκοφ έκλεψε την παράσταση, καθώς ήταν ιδιαίτερα απολαυστικός. Έδωσε το σύνθημα με το «Παίρνω θέση στην κερκίδα», στη συνέχεια πήρε τον ρόλο του DJ, ενώ χόρεψε με την ψυχή του με το νικητήριο τραγούδι της Eurovision, το «Bangaranga».
Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ με «ποστάρισμά» του στο Χ (πρώην Twitter) εξέφραζε την ανυπομονησία του για τα… μπουζούκια. «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League.
View this post on InstagramΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δείτε εικόνες (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις