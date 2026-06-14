Ολυμπιακός: Ανεπανάληπτο γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας, ο λουλουδοπόλεμος και ο dj Βεζένκοφ

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τίτλου της GBL, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης για να γιορτάσουν την επιτυχία τους.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας πανηγύρισαν τις φετινές τους επιτυχίες σε νυχτερινό κέντρο, με τα τρόπαια της Basket League και Euroleague. Σε πανηγυρικό και άκρως εορταστικό κλίμα οι Πειραιώτες γιόρτασαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και τέταρτο την τελευταία πενταετία ολοκληρώνοντας μία σκληρή και δύσκολη σεζόν με πάνω από 80 παιχνίδια.

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Όλοι τους πήγαν κατευθείαν από το ΣΕΦ στο κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου. Όπως αναμενόταν, το κέντρο διασκέδασης… γκρεμίστηκε στο «Νοικιάστηκε», το οποίο έχει γίνει άτυπος ύμνος για τον Ολυμπιακό.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκλεψε την παράσταση, καθώς ήταν ιδιαίτερα απολαυστικός. Έδωσε το σύνθημα με το «Παίρνω θέση στην κερκίδα», στη συνέχεια πήρε τον ρόλο του DJ, ενώ χόρεψε με την ψυχή του με το νικητήριο τραγούδι της Eurovision, το «Bangaranga».

Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ με «ποστάρισμά» του στο Χ (πρώην Twitter) εξέφραζε την ανυπομονησία του για τα… μπουζούκια. «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League. Bouzoukia gonna hit different tonight. My first one🤣🤣— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 13, 2026

Δείτε εικόνες (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)