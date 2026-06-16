Στα αποδυτήρια του Ιράν ο Ινφαντίνο: “Στέλνετε μήνυμα σε όλο τον πλανήτη”

Το Ιράν έκανε την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (2-2) από την Νέα Ζηλανδία. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια για δώσει τα εύσημά του.

Οι «Μέλι» αγωνίζονται εν μέσω πολέμου και καλούνται να ταξιδεύουν από το Μεξικό στις ΗΠΑ καθώς η παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι επιθυμητή. Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αμίρ Γκαλονέι, δήλωσε ότι «είμαστε οι πιο καταπιεσμένοι στην ιστορία του ποδοσφαίρου»,

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«Απόψε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και με λίγη τύχη θα μπορούσατε να κερδίσετε. Αλλά το χρωστάτε στην οικογένειά σας, στους φίλους σας, στον λαό σας. Είστε στο παγκόσμιο Κύπελλο, αποδίδεται και έχετε ακόμη δύο παιχνίδια. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια γι’ ακόμη μία φορά θα κάνετε τον κόσμο υπερήφανο για ό,τι κάνετε. Ξέρω τι περνάτε, καταλαβαίνω ότι είστε πολύ δυνατοί. FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

Στέλνετε μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώσατε ένα γήπεδο και σας στήριξε. Στέλνετε ένα πανίσχυρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο στους παίκτες του Ιράν.