Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος συνελήφθη γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς – Τέθηκε σε αργία

Σε επ’ αόριστο αργία τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμονας μετά από απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β’ μέχρις ότου ελεγχθεί η υπόθεση με περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στην Αθήνα.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας μιλώντας για ένα “θλιβερό” περιστατικό. Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή των Πετραλώνων να ξεκούμπωσε το παντελόνι του για να επέδειξει τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους περαστικούς, άνδρες και γυναίκες.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο βιογραφικό του, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αναφέρεται ότι ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων Αράθυμος «γεννήθηκε στην Τήνο το 1974 και είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Χειροτονήθηκε διάκονος το 2000 και πρεσβύτερος το 2001, υπηρετώντας αρχικά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Τήνου. Από το 2006 ανέλαβε σημαντικές θέσεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, μεταξύ των οποίων εκείνες του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και του Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Το 2012 εξελέγη πρώτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, ενώ το 2017 προήχθη σε Μητροπολίτη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, αναπτύσσοντας αξιόλογο ιεραποστολικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο στην Κεντρική Αφρική. Το 2022 εξελέγη Μητροπολίτης Ναυκράτιδος και το 2024 ανέλαβε τη Μητρόπολη Πτολεμαΐδος της Άνω Αιγύπτου, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντα του Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

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Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου