Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Κόρι Τζόσεφ

Έτοιμος να ενσωματωθεί άμεσα ο βετεράνος γκαρντ

(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ημέρα αφίξεων ήταν η Δευτέρα για τον Ολυμπιακό καθώς στην Αθήνα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα των “ερυθρόλευκων” Κόρι Τζόσεφ.

Μετά τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του έμπειρου γκαρντ με πάνω από 900 παιχνίδια στο NBA.

Ο Αμερικανός γκαρντ πάτησε Ελλάδα, λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και σύντομα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετεγγραφή του.

