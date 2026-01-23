Έκπληξη από τον Ολυμπιακό – Ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ

Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες αιφνιδιάζοντας άπαντες ανακοίνωσαν την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει της συνέχειας της χρονιάς.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο Ελληνικό πρωτάθλημα.