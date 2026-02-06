Ολυμπιακός σε παράσταση ισχύος: Διέλυσε τη Βίρτους με 109-77

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά και με τους παίκτες του Ολυμπιακού να αφήνουν -πριν το τζάμπολ- λουλούδια μπροστά από τη θύρα 7 στη μνήμη των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» που έχασαν τη ζωή τους στις Φεβρουαρίου 1981 στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ομάδα του Πειραιά επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας στο… ρελαντί με 109-77 της Βίρτους Μπολόνια, για την 27η αγωνιστική.

Στο κατάμεστο (sold out) Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα επιμέρους σκορ 37-11 στη 2η περίοδο (ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα δεκάλεπτο στη Euroleague για τους «ερυθρόλευκους») με «διαστημικό» μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση μετέτρεψαν σε τυπική διαδικασία το δεύτερο μέρος. Τα 40 ριμπάουντ έναντι των 27 των παικτών του Ιβάνοβιτς είναι μόνο ένας από τους τομείς στους οποίους οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι, σ’ ένα ματς που είχε κριθεί από το… ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός… ατενίζει ξανά τη 2η θέση με ρεκόρ 17-9 έχοντας αγώνα λιγότερο, ενώ η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 12-15.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 18 πόντους με 5/9 τρίποντα, ο Εβάν Φουρνιέ είχε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα και από 10 οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Οι Πειραιώτες είχαν σημειώσει ήδη 89 πόντους στο τέλος της 3ης περιόδου κι ενώ είχαν δεχτεί μόνο 50.

Πρώτος σκόρερ της ιταλικής ομάδας που περίμενε απλώς να τελειώσει το… βασανιστήριο αναδείχτηκε ο Ντέρικ Άλστον με 16 πόντους με 4/7 τρίποντα και 4 ασίστ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ντάνιελ Χάκετ πέτυχε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα. Ο Τζάλοου είχε 13 πόντους και 11 ο Έντουαρντς.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 90-50, 109-77

Αφού πρώτα σείστηκε το ΣΕΦ με την είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ, με τους φιλάθλους να τραγουδούν «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα»… αντίδραση μετά τα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική, θέση στο παρκέ για το εναρκτήριο τζάμπολ πήραν οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ (εν τη απουσία του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου), Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Τους Βιλντόσα, Έντουαρντς, Νιάνγκ, Τζάλοου, Σμάιλαγκιτς επέλεξε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Με δύο διαδοχικά τρίποντα από κάθε ομάδα ξεκίνησε ο αγώνας (Τζάλοου και Έντουαρντς από πλευράς Βίρτους, Ουόκαπ και Ουόρντ για τον Ολυμπιακό), για το 6-6. Ο Τζάλοου μετρούσε ήδη 9 πόντους στο 8-12 υπέρ της Βίρτους, αλλά ο Βεζένκοφ πήρε διαδοχικές επιθέσεις και τις τελείωσε, με τον Ουόρντ να ισοφαρίζει σε 14-14. Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 8 πόντους (16-14), αλλά με το δεύτερο εύστοχο τρίποντό του ο Έντουαρντς έδωσε και πάλι προβάδισμα στην ιταλική ομάδα (16-17). Έντουαρντς και Ντιαρά οδήγησαν τη Βίρτους στο +5 (16-21), αλλά αυτό δεν ανησύχησε τους παίκτες του Μπαρτζώκα. Απάντησαν με επιμέρους σκορ 8-2 για το 24-23 της 1ης περιόδου, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ (6π.) και δίποντο του Βεζένκοφ (10π.). Ο Ουόρντ είχε συγκομιδή 5 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ ενώ ο Ουόκαπ έδωσε 3 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Στον αντίποδα, ο Καρίμ Τζάλοου μέτρησε 9 πόντους και ο Έντουαρντς 8 στα πρώτα 10 λεπτά.

Και η 2η περίοδος… θα αποδεικνυόταν μια… άλλη υπόθεση. Με επιμέρους σκορ 37-11, τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μπαίνει «καυτός» και τον Κόρι Τζόσεφ να σημειώνει δύο τρίποντα ο Ολυμπιακός… δεν πάτησε απλώς γκάζι… αλλά απογειώθηκε! Αρχικά, με επιμέρους σκορ 14-4 ξέφυγε με 36-27. Και με δύο σερί τρίποντα του Εβάν Φουρνιέ και κλέψιμο και καλάθι του Ντόντα Χολ αμέσως μετά, η Βίρτους είδε τον Ολυμπιακό να προσπερνά με +21 (49-28). Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Χολ «πυροβολούσαν» ασταμάτητα, με τον Πίτερς να διαμορφώνει το σκορ του α΄ μέρους, 61-34 (+27 για τους Πειραιώτες). Ο Φουρνιέ είχε σταματήσει τον Έντουαρντς με αποτελεσματικό μαρκάρισμα και μετρούσε 8 πόντους, την ώρα που ο Βεζένκοφ είχε 15 πόντους, έχοντας καθίσει στον πάγκο από το 13ο λεπτό. Στο πρώτο 20άλεπτο, ο Ολυμπιακός είχε 14/17 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 6/7 βολές και 16 ασίστ για 6 λάθη. Στους 11 πόντους ο Τζάλοου και στους 9 ο Έντουαρντς.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε ο… εφιάλτης των παικτών του Ντούσκο Ιβάνοβιτς και στην 3η περίοδο, διάστημα στο οποίο η ελληνική ομάδα έκανε επιμέρους σκορ 27-16. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με δύο σερί τρίποντα με την έναρξη έφτασε τα 4 εύστοχα και τους 12 πόντους (67-38), για να πάρει και το 3ο φάουλ του Έντουαρντς και με 3/3 βολές να κάνει το 70-40. Ο Μιλουτίνοφ έγινε πρωταγωνιστής στη ρακέτα πετυχαίνοντας 7 πόντους, ο Βεζένκοφ έφτασε τους 20 και όταν ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε 5ο τρίποντο (5/9), ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραφε 89-50, στο 30ό λεπτό! Με τρίποντα, ένα του Χάκετ και ένα του Άλστον, προσπαθούσαν να περισώσουν την τιμή τους οι Ιταλοί.

Στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός χαλάρωσε, ο Μπαρτζώκας έριξε και τον Όμηρο Νετζήπογλου (στη θέση του Φουρνιέ) στα 5:28΄΄ πριν τη λήξη κι ενώ ο Χάκετ και Άλστον συνέχιζαν με τρίποντα να προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά για λόγους… τιμής. 109-77

Διαιτητές: Γιαβόρ (Κροατία), Καρντούμ (Κροατία) και Λαουριναβίτσιους (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 20 (1), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 18 (5), Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 7, Τζόσεφ 8 (2), Χολ 5, ΜακΚίσικ 10, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 11 (3)

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 4, Έντουαρντς 11 (2), Νιανγκ, Σμάλαγκιτς 7, Άλστον 16 (4), Χάκετ 14 (3), Φεράρι 2, Ντιαρά 4, Τζάλοου 13 (1), Ακέλε 6