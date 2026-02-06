Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold out το ντέρμπι των «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης έγιναν ανάρπαστα και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής, ενώ ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Και οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη και το ντέρμπι στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να έχει πλούσιο θέαμα και μεγάλες μάχες.