Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Μάχη» κορυφής στο ΣΕΦ με μόνο στόχο το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Novasports 4) στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, με βασικό στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, διατηρώντας το αήττητο στην GBL με άλλη μια φετινή «100σταρα» κόντρα στην Μύκονο και περνώντας από την έδρα της Βιλερμπάν.

Είναι στην κορυφή της Euroleague με 23-12, σε ισοβαθμία με την Φενέρμπαχτσε, ενώ οι Ισπανοί είναι μόλις μια νίκη μακριά στην 3η θέση. Η πρώτη 4αδα μπορεί να αλλάξει δραματικά στα τελευταία 3 παιχνίδια της κανονικής περιόδου μιας και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής για το πλεονέκτημα έδρας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα παραμείνει εκτός λόγω τραυματισμού ενώ θετική μάλλον θα είναι η υπόθεση του Κόρι Τζόσεφ που θα συμπεριληφθεί στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού.

Η Ρεάλ έρχεται από την ήττα στην έδρα της Μπασκόνια και θέλει να ανακάμψει στον Πειραιά για το πλεονέκτημα έδρας. Στον πρώτο γύρω ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την ήττα στην Ισπανία με 89-77, με τους Μαδριλένους να είναι πάντα μόνιμο «άγχος» των Πειραιωτών.

Ερωτηματικό γύρω από τον Λάιλς που δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή του.