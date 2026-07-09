Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος – «Μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σώμα του» λέει η μητέρα του

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος πυροβολήθηκε στη συνέχεια από αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί καταδιώκουν το όχημα του 20χρονου, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός στην προσπάθεια του να διαφύγει τη σύλληψη επιχείρησα νε πηδήξει έναν παρακείμενο μαντρότοιχο, σημείο όπου και δέχθηκε τα πυρά.

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Καταδίωξη στο Άργος: «Έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι – Είναι αυτιστικός» λέει η μητέρα του 20χρονου

Στο γεγονός πως ο γιος της είναι αυτιστικός στάθηκε η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως ο γιος της έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι, ενώ είπε πως επειδή είναι αυτιστικός δεν έχει φίλους.

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει. Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια».

Καταδίωξη στο Άργος: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των αστυνομικών αρχών, όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα για έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει.

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Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, ο νεαρός κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα, ενώ προκάλεσε φθορές προσκρούοντας σε περιπολικά.

Το όχημα του 20χρονου ακινητοποιήθηκε τελικά μετά από μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων. Κατά τις ίδιες πηγές, ο οδηγός εμβόλισε εκ νέου τα υπηρεσιακά οχήματα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο επιχειρώντας να πηδήξει έναν παρακείμενο μαντρότοιχο, σημείο όπου και δέχθηκε τα πυρά.