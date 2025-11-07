Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Έβγαλε ψυχή και πήρε το «θρίλερ»

Ο Ολυμπιακός έβγαλε πάθος στο φινάλε του αγώνα και επικράτησε 80-71 της Παρτιζάν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες μετά από αυτή τη νίκη έφτασαν στο 5-3 όντας στην 5η θέση της βαθμολογίας της Euroleague, με τους Σέρβους από την πλευρά τους να είναι στο 3-6.

Για ακόμη ένα ματς μπροστά βγήκαν οι Ουόκαπ (15π., 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βεζένκοφ (14π., 4 ριμπ.), Μιλουτίνοφ (8π., 10ριμπ.) αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 11 πόντους (6/8 βολές).

Στην αντίπερα όχθη για την Παρτιζάν που φωνάζει για τη διαιτησία της αναμέτρησης και τις 31 βολές που είχε ο Ολυμπιακός έναντι των 5 που είχαν οι Σέρβοι, ο Ουάσινγκτον είχε 20 πόντους, ενώ 17 πόντους με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.