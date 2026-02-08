Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μίνι έκπληξη του Μπενίτεθ με Μπακασέτα – Εκτός ενδεκάδας ο αρχηγός του “Τριφυλλιού”

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε μία μίνι… έκπληξη στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 20ή αγωνιστική της Super League που θα ξεκινήσει στις 21:00 της Κυριακής (8/2), καθώς άφησε εκτός τον Τάσο Μπακασέτα κι έδωσε… φανέλα βασικού στον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ήταν αρκετά καταπονημένος απ’ τα σερί παιχνίδια και προτιμήθηκε να μην ξεκινήσει στην ενδεκάδα και να προφυλαχθεί. Είναι πάντως σε θέση να αγωνιστεί για ένα διάστημα, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφον, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλαμπρια, Σιώπης, Κοντουρης, Κυριακοπουλος, Ταμπορδα, Τεττέη, Αντίνο