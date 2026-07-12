Εύοσμος: 35χρονος έκαψε το αυτοκίνητο της γυναίκας του αδελφού του – Σχηματίστηκε δικογραφία

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού οχήματος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου ημεδαπού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 35χρονος, μαζί με ακόμη ένα άτομο, φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στις 10 Ιουλίου 2026, σπάζοντας τον υαλοπίνακα του οχήματος και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του με τη χρήση εύφλεκτου υγρού.

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Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 35χρονου θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.