Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Καταγγελία των “ερυθρόλευκων” – “Ο Λεσόρ πέταξε μπανάνα σε οπαδούς μας”

Σε απάντηση της καταγγελίας του Παναθηναϊκού για ρατσιστική επίθεση προχώρησε ο Ολυμπιακός που κατηγόρησε τον Ματίας Λεσόρ για προκλητική συμπεριφορά καθώς πέταξε μπανάνα που μόλις είχε φάει στους οπαδούς.

Ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε καταγγείλει ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ, καθώς όπως οι πράσινοι ανέφεραν ένας οπαδός του Ολυμπιακού έκανε ήχους μαϊμούς πίσω από τον Γάλλο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Νέα Αλικαρνασσό επικρατώντας των “ερυθρολεύκων” με 68-79.