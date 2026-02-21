Παναθηναϊκός: Κατηγορεί οπαδό του Ολυμπιακού για ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ – Έκανε ήχους μαϊμούς 

Ένα σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης από οπαδό του Ολυμπιακού κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός κατά την διάρκεια του τελικού του Allwyn Final 8.

Συγκεκριμένα, για ήχους μαϊμούδων που ακούστηκαν από άτομο το οποίο βρισκόταν πάνω από την είσοδο της φυσούνας κάνει λόγο ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα, όταν το περιστατικό υπέπεσε στην αντίληψη του Λεσόρ, ο Γάλλος γύρισε και μίλησε στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ακούστηκαν ξανά οι ίδιοι ήχοι, όπως ανέφεραν από την ΚΑΕ.