Παναθηναϊκός: Κατηγορεί οπαδό του Ολυμπιακού για ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ – Έκανε ήχους μαϊμούς
Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την καταγγελία των "πρασίνων"
Ένα σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης από οπαδό του Ολυμπιακού κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός κατά την διάρκεια του τελικού του Allwyn Final 8.
Συγκεκριμένα, για ήχους μαϊμούδων που ακούστηκαν από άτομο το οποίο βρισκόταν πάνω από την είσοδο της φυσούνας κάνει λόγο ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα, όταν το περιστατικό υπέπεσε στην αντίληψη του Λεσόρ, ο Γάλλος γύρισε και μίλησε στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.
Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ακούστηκαν ξανά οι ίδιοι ήχοι, όπως ανέφεραν από την ΚΑΕ.
