Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με τον Ελ Κααμπί διαθέσιμο οδεύει προς το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής ο Ολυμπιακός καθώς ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού είδε τον Ελ Κααμπί να ακολουθεί κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης (07/02) και αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται ότι ο Μαροκινός επιθετικός είχε μείνει εκτός τόσο από το ντέρμπι με την ΑΕΚ όσο και από την αναμέτρηση στην Τρίπολη με τον Αστέρα.

Αντίθετα, εκτός αποστολής παραμένουν οι τραυματίες Πιρόλα και Μπρούνο.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αποτελείται από τους: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο και Ροντινέι.