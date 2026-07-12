Κεφαλονιά: Συναγερμός μετά τις νέες κατολισθήσεις στον Μύρτο – Καμπανάκι από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο και έκτακτα μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές και η επιστημονική κοινότητα στην Κεφαλονιά, μετά τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα στην εμβληματική παραλία του Μύρτου.

Το ζήτημα της ασφάλειας των λουόμενων και των επισκεπτών τίθεται πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής απέναντι στους φυσικούς κινδύνους που κρύβει το δυναμικό γεωλογικό περιβάλλον της διάσημης ακτής.

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Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το kefaloniapress, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της αποκόλλησης μεγάλων βραχωδών όγκων από την απότομη πλαγιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Γεωμορφολογία και «σιωπηλή» απειλή

Η περιοχή που περιβάλλει τη γνωστή σπηλιά του Μύρτου χαρακτηρίζεται από απότομα πρανά και βραχώδεις σχηματισμούς, προϊόντα φυσικών διεργασιών χιλιάδων ετών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κατολισθήσεις σε τέτοια περιβάλλοντα αποτελούν μια διαρκή, «σιωπηλή» απειλή, καθώς εκδηλώνονται αιφνιδιαστικά και χωρίς προειδοποιητικά σημάδια, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επιστημονική παρακολούθηση.

Κινητοποίηση του ΟΑΣΠ και της Πολιτικής Προστασίας

Οι εξελίξεις προκάλεσαν την άμεση σύγκληση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ, με αποκλειστικό αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης στον Μύρτο.

Ακολούθησε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για την εξέταση των δεδομένων.

Μεταξύ των αποφάσεων που επικυρώθηκαν είναι:

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Η πλήρης υιοθέτηση των επιστημονικών εισηγήσεων του ΟΑΣΠ.

Η αποστολή κατεπειγουσών οδηγιών προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους εμπλεκόμενους δήμους.

Ο σχεδιασμός και η μελλοντική υλοποίηση πρόσθετων τεχνικών έργων προστασίας.

Ηχηρή παρέμβαση από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα μιας νέας, μεγαλύτερης κατολίσθησης –ειδικά σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας– έκρουσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άσκησε σκληρή κριτική στους έως τώρα χειρισμούς.

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«Κίνδυνος-θάνατος. Κατολίσθηση σημειώθηκε προχθές στην περίφημη παραλία Μύρτος Κεφαλονιάς. Σε τμήμα της πλαγιάς, πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους λουόμενους.

Η ειδησεογραφία προσθέτει ότι «οι αρμόδιες αρχές έχουν απευθύνει σύσταση στους λουόμενους να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια», ανέφερε.

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«Αγαπητές μου αρχές, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων τότε αυτή θα πλησιάσει – ίσως και να σκοτώσει – τους λουόμενους.

Να μη σκεφτούμε τι θα συμβεί αν γίνει σεισμός, όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία», σημείωσε.

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Παράλληλα, ο γνωστός σεισμολόγος έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα προς τους αρμόδιους φορείς: «Ποιός έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες;»

Στο τραπέζι αυστηρότεροι περιορισμοί

Με τον Μύρτο να υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται πλέον να εφαρμόσουν άμεσα τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η θεσμοθέτηση αυστηρότερων ζωνών αποκλεισμού για τους λουόμενους, η διεξαγωγή εξειδικευμένων τεχνικών ελέγχων και η δρομολόγηση στοχευμένων παρεμβάσεων στα πρανά, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.