Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα λύσουν της διαφορές τους την Παρασκευή 06/03 (21:15, Novasports Prime), με τους διαιτητές που θα διευθύνουν το ντέρμπι «αιωνίων» να γίνονται γνωστοί.

Οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Εμίλιο Πέρεθ και Σάσο Πέτεκ θα είναι η τριάδα που θα καθορίσει την ροή του αγώνα, σε ένα βαθμολογικά σημαντικό αγώνα για την συνέχεια της Euroleague.

Η διαιτησία σε τέτοιου είδους αγώνες είναι κρίσιμη, με την ομοσπονδοία της Euroleague να διαλέγει έμπειρους διαιτητές, που εύχονται τα ονόματά τους να μην «ακουστούν» μετά τον αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 18-10 (ένα ματς λιγότερο), ενώ οι «πράσινοι» στην 10η θέση με 16-13. Τα κίνητρα των δύο μπορεί να διαφέρουν όμως η νίκη είναι το κοινό τους σημείο.