Τσους Μπουένο: Ο νέος CEO της Euroleague θα δει από κοντά το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR

Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, θα βρεθέι στο ΣΕΦ την Παρασκευή 06/03 για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της 30ης αγωνιστικής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο 56χρονος διαδέχθηκε τον Παούλιους Μοτεγιούνας ως ο Διευθώντας Σύμβουλος της Euroleague, μετά από ομόφωνη ψηφοφορία και των 13 μελών της ομοσπονδοίας από τα τέλη Ιανουαρίου.

Επέλεξε τον αγώνα της Παρασκευής για τον πρώτο του αγώνα που θα παρακολουθήσει από κοντά ως νέος CEO, με την επιλογή του να είναι μεταξύ των δύο ισχυρών ελληνικών ομάδων.