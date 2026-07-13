Εμπρησμός Marfin: «Ισχνά στοιχεία» στη δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, λέει η υπεράσπιση – Πώς ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι

Σε «ισχνά στοιχεία» της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για την φονική πυρπόληση της Marfin, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για τις απολογίες τους.

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι το ανώνυμο email (το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν) που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

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Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας, που αφορά μία μέτρια, μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιγνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι πρέπει να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email.

Οι συνήγοροι σημείωσαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα», ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

Η κ. Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της, έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα.

Στο πάνελ της συνέντευξης ήταν και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση προσώπου, που μέσω ανώνυμης επιστολής είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος στον εμπρησμό της Marfin και αθωώθηκε ομόφωνα με αθωωτική εισαγγελική πρόταση.

«Η σημερινή υπόθεση είναι της ίδιας έμπνευσης» ανέφερε ο δικηγόρος, λέγοντας πως εγείρονται ερωτήματα για «την σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».

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Αύριο ενώπιον Βρετανού ανακριτή η 46χρονη που συνελήφθη στο Γκάτγουικ –

Ενώπιον των βρετανικών δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί αρχικά η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται ως ύποπτη για την πολύνεκρη πυρκαγιά στο υποκατάστημα της Marfin το 2010, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο επικαλείται επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

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Η επιχείρηση σύλληψης και το αίτημα των ελληνικών αρχών

Η σύλληψη της καταζητούμενης πραγματοποιήθηκε από ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της NCA, εις βάρος της 46χρονης εκκρεμούσε ένταλμα από τις ελληνικές διωκτικές αρχές, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς στο τραπεζικό κατάστημα της Αθήνας τον Μάιο του 2010.

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Η ύποπτη προγραμματίζεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη (14.07) στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ.

Εκεί αναμένεται να εκκινήσει η δικαστική διαδικασία για την εξέταση του ελληνικού αιτήματος έκδοσής της, προκειμένου να δικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη.

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Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που “ξεκλείδωσαν” τις 3 συλλήψεις

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, οι Αρχές αξιοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin, καθώς και σε άλλες εμπρηστικές ενέργειες.

Οι φωτογραφίες αυτές, που συλλέχθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, απεικονίζουν συγκεκριμένα άτομα με μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες να πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις και πριν και μετά τον φονικό εμπρησμό της Marfin στην οδό Σταδίου.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι φωτογραφίες από περιστατικά, όπου οι δράστες είχαν αποσπαστεί από το πλήθος, κάνοντας την αναγνώρισή τους ευκολότερη. Επίσης, το 2020 ανακαλύφθηκε άλλο σετ φωτογραφιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός αντιεξουσιαστή.

Οι φωτογραφίες του 2009 απεικονίζουν άτομα με τα ίδια διακριτικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά, όπως αστεράκια σε σακίδια, με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Marfin, ενισχύοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση με μολότοφ, ήταν οργανωμένη και σε αυτή συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, εκτελεστές και συντονιστές. Οι επτά επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο, ενώ οι άλλοι πέντε κινήθηκαν προς την τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, τα ονόματά τους έγιναν αριθμοί. Οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη είχαν τα νούμερα 8, 10 και 11. Ο ύποπτος νούμερο 8 χαρακτηριζόταν ως «ο ψηλός». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά.

Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι και φαίνεται να είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.

Ο δεύτερος συλληφθείς είχε το νούμερο 11, είναι κι αυτός 42 ετών, εναερίτης, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες.