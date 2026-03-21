Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103: Πήραν το “θρίλερ” μετά από παράταση και προκρίθηκαν στους τελικούς της Α1 γυναικών οι “πράσινες”
Ανατροπή για τις παίκτριες της Ερντέμ
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αλώσει το “ΣΕΦ” μετά από ένα παιχνίδι με έντονες συγκινήσεις επικρατώντας του Ολυμπιακού με 93-103.
Έτσι, οι πράσινες σκούπισαν τις ερυθρόλευκες στην σειρά των ημιτελικών της Α1 Γυναικών και πέρασαν στους τελικούς όπου θα συναντήσουν τον Αθηναϊκό. Παρότι βρέθηκε να χάνει στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί κατάφερε να “λυγίσει” τον Ολυμπιακό φτάνοντας στις 4 σερί νίκες κατά του αιώνιου αντιπάλου.
Οι “πράσινες” έφεραν… τούμπα το ματς και προηγήθηκαν με 85-83 στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, αλλά οι “ερυθρόλευκες” ισοφάρισαν σε 85-85. Στην παράταση, το “τριφύλλι” κυριάρχησε πλήρως και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.
