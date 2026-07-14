Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Έξι νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι από τη φωτιά σε υπό ανακαίνιση κτίριο – Εντοπίστηκαν σε ασανσέρ

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το Βέλγιο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου έξι εργαζομένων, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και έχασαν τις αισθήσεις τους μέσα σε ανελκυστήρα, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τρίτη (14/07) σε υπό ανακαίνιση κτήριο στο κέντρο των Βρυξελλών.

Έπειτα από μια δραματική και πολύωρη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, τα οποία αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης στο σημείο, η Επιθεώρηση Εργασίας των Βρυξελλών (Auditorat du travail de Bruxelles) και το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT επιβεβαίωσαν αργά το βράδυ τον τραγικό απολογισμό με τον εντοπισμό και της έκτης σορού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ— Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Το χρονικό της καταστροφής

Η πυρκαγιά, η οποία αρχικά εκδηλώθηκε ως εστία μικρής έκτασης στον δεύτερο όροφο του κτηριακού συγκροτήματος, επεκτάθηκε ταχύτατα σε δύο φρεάτια ανελκυστήρων όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν τεχνικές εργασίες.

Δύο θάλαμοι ακινητοποιήθηκαν ακαριαία, εγκλωβίζοντας τους εργάτες στο εσωτερικό τους. Ο αρμόδιος εισαγγελέας υπογράμμισε ότι πολλά σημεία του κτηρίου παρέμεναν απροσπέλαστα για ώρες, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων από τους συνολικά 250 εργαζομένους του εργοταξίου.

Από το συμβάν, δύο ακόμη εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη θερμοπληξία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και απεγκλωβισμού.

Διεθνές κύμα συμπαράστασης

Το μέγεθος της τραγωδίας κινητοποίησε άμεσα την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο σημείο της καταστροφής έσπευσαν ο Βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου και ο Πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, παρακολουθώντας σιωπηλά τις διαδικασίες ανάσυρσης των θυμάτων κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

«Πρόκειται για μια τραγωδία που συγκλονίζει την πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλοζ, υποσχόμενος πλήρη στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τα σωστικά συνεργεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, και ο Γερμανός πρέσβης στο Βέλγιο, Μάρτιν Κότχαους, εξέφρασαν τη βαθιά τους οδύνη και τα συλλυπητήριά τους μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X.

Το προφίλ του έργου και η στάση της κοινοπραξίας

Το κτήριο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε διοικητικές υπηρεσίες του δήμου, βρίσκεται σε κεντρικό πεζόδρομο των Βρυξελλών και ανακατασκευαζόταν από τις εταιρείες Whitewood και Immobel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος του έργου, το οποίο αναμενόταν να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026, ήταν η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πολυχώρο με γραφεία, κατοικίες και καταστήματα εστίασης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, μία εκ των κατασκευαστριών εταιρειών δήλωσε συγκλονισμένη από το συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται πρωτίστως στα θύματα, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Για όλους εμάς, αυτό που συνέβη αποτελεί πάνω απ’ όλα μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία».

Η εταιρεία ξεκαθάρισε πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και συνεργάζεται πλήρως με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ