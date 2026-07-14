Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης για 8χρονο που παρασύρθηκε στα ανοιχτά με σωσίβιο

Επιχείρηση εξπρές στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στις νότιες ακτές του Ρεθύμνου, για τη διάσωση ενός 8χρονου αγοριού από τη Γερμανία, το οποίο παρασύρθηκε από τα ρεύματα στα ανοιχτά της παραλίας Λίγρες, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση. Μόλις το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έλαβε την πληροφορία ότι το παιδί βρισκόταν αβοήθητο στη θάλασσα φορώντας μόνο το σωσίβιό του, σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές των Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου.

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Η κινητοποίηση και η διάσωση

Για το συμβάν ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή τόσο από θαλάσσης όσο και από ξηράς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν:

Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος,

Ένα σκάφος της Frontex,

Το ιδιωτικό επιβατικό-τουριστικό σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ν.Χ. 642,

Ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού από την ξηρά.

Η περιπέτεια του μικρού αγοριού έληξε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του πληρώματος του τουριστικού σκάφους «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», το οποίο εντόπισε τον 8χρονο και τον περισυνέλεξε σώο.

Ο 8χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια πίσω στην ακτή, όπου τον περίμεναν οι γονείς του. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι στις Αρχές, το παιδί είναι απολύτως καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.