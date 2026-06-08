Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Πήραν το ντέρμπι οι Πειραιώτες και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-02 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL το βράδυ της Δευτέρας 8/6 και πλέον απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σταμάτησε στους 28 πόντους, έχοντας συνάμα και 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από εκεί και πέρα, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 24 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

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Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα ενώ είδε στο φινάλε του αγώνα, τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δυο τεχνικές ποινές στο φινάλε του αγώνα.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Telecom Center, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 4ος τελικός το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92