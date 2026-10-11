Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Ο Ρέτσος υπέγραψε τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι – Στους 2 βαθμούς η διαφορά από την κορυφή

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «αιωνίων», επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Super League, χάρη σε γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 66′, μετά την αποβολή του Μανώλη Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

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Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Ιμανόλ Αγκουαθίλ υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φετινή του ήττα και μείωσε τη βαθμολογική διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Ο Ρέτσος έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο 34′

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία μόλις στο 4ο λεπτό.

Ο Φορτούνης βρήκε τον Τσικίνιο σε καλή θέση, με τον τελευταίο να επιχειρεί χαμηλό σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Πένια.

Ένα λεπτό αργότερα, λάθος του Καμαρά κοντά στην περιοχή έδωσε την ευκαιρία στον Φορτούνη να απειλήσει, όμως το σουτ του κατέληξε άουτ.

Στο 13′, ο Μάριους πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, χωρίς να βρει στόχο.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει στο 29′, όταν ο Καλάμπρια πραγματοποίησε χαμηλό γύρισμα και ο Τεττέη επιχείρησε να σκοράρει με τακουνάκι, όμως ο Ορτέγκα μπλόκαρε.

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Η καθοριστική φάση ήρθε στο 34ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Τεττέη απομάκρυνε με το κεφάλι, η μπάλα επέστρεψε στην περιοχή από κεφαλιά του Φρόιλερ και κατέληξε στον Ρέτσο, ο οποίος με πλασέ έγραψε το 1-0.

Η αποβολή του Σάλιακα άλλαξε τις ισορροπίες

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Πειραιώτες συνέχισαν να αναζητούν ένα δεύτερο γκολ.

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Στο 52′, ο Φορτούνης εκτέλεσε απευθείας φάουλ, με την μπάλα να περνά λίγο έξω από την εστία, ενώ στο 55′ ο Φρόιλερ αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 64′, όταν ο Ουναΐ βρήκε τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος επιχείρησε δυνατό χαμηλό σουτ, αλλά ο Ορτέγκα πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

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Δύο λεπτά αργότερα, στο 66′, ο Σάλιακας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αντίνο, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με δέκα ποδοσφαιριστές.

Η αποβολή έδωσε στον Παναθηναϊκό αριθμητικό πλεονέκτημα για το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

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Άντεξε στην πίεση ο Ολυμπιακός και κράτησε το 1-0

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ολυμπιακός απείλησε στο 67′ με σουτ του Τσικίνιο που πέρασε λίγο άουτ.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την αποβολή και να φτάσουν στην ισοφάριση.

Στο 76′, ο Ουναΐ επιχείρησε πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 88′ ο Τεττέη πήρε κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Λούζα, χωρίς να βρει στόχο.

Στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός αύξησε την πίεσή του, ωστόσο η άμυνα των γηπεδούχων διατήρησε το μηδέν.

Το τελικό 1-0 χάρισε στον Ολυμπιακό ένα σημαντικό τρίποντο, με τον Ρέτσο να αναδεικνύεται σε καθοριστικό πρόσωπο του ντέρμπι.

Οι συνθέσεις του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν (83′ Μπρούνο), Πουέρτα (89′ Έσε), Φρόιλερ, Φορτούνης (70′ Ζέλσον), Τσικίνιο (70′ Πέντερσεν), Σίλβα, Μάριους (69′ Γιάρεμτσουκ).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (46′ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά (46′ Κάνγκουα), Λούζα, Ταμπόρδα (62′ Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (73′ Ντέσερς), Τεττέη.

Σκόρερ: 34′ Ρέτσος (1-0)

Αποβολή: 66′ Σάλιακας (δεύτερη κίτρινη)

Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία)