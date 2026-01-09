Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Θέλει επιστροφή στις νίκες μετά την αποκαρδιωτική ήττα από τη Φενέρ – Στην 12αδα ο Μιλουτίνοφ

Μετά την αποκαρδιωτική ήττα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός ψάχνει νίκη για να κλείσει τη διπλή βδομάδα με θετικό πρόσημο.

Στα θετικά νέα για την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχο στο ΣΕΦ που θα γίνει στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague είναι η επιστροφή του Νικόλα Μιλουτίνοφ. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μετά και το διπλό στο “αιώνιο” ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά χρειάζονται νίκες απέναντι στις ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα στην βαθμολογία για να πλησιάσουν στις πρώτες θέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη 12η νίκη του σε 20 αγώνες (έχει αναβληθεί το ματς με τη Φενέρμπαχτσε) στη EuroLeague, με τους “Βαυαρούς” να εμφανίζονται βελτιωμένοι με τον Πέσιτς στον πάγκο τους, αλλά είναι στο 7-13 στην κατάταξη.

Για το αποψινό ματς πάντως, είναι αμφίβολος ο Φραν Νιλικίνα, ενώ οι Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις και η χρησιμοποίηση τους είναι στη διακριτική ευχέρεια του Γιώργου Μπαρτζώκα για απόψε.